РИАМО - 23 ноя. Полигоны твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском городском округе и «Лесная» в городском округе Серпухов планируют закрыть в декабре, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы в декабре закроем две оставшиеся свалки. Это «Ядрово» и «Лесная», - сказал Воробьев.

Он отметил, что весь мусор в Подмосковье перерабатывают, большую часть используют как вторичное сырье.

Таким образом, в скором времени регион полностью перейдет на полную обработку и сортировку мусора.