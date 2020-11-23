РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 ноя. Во время мастер-класса спортсмены Федерации силового экстрима России рассказали и показали юнармейцам городского округа Люберцы правильную технику выполнения в тренажерном зале упражнений на все группы мышц без больших отягощений, говорится в сообщении регионального отделения «РосМолСпорт Московской области».

Мастер-класс прошел накануне - это первое официальное спортивное мероприятие областного отделения Федерации силового экстрима России. Мероприятие было организовано Федерацией силового экстрима России, РО «РосМолСпорт Московской области» при поддержке администрации Люберец, ФК AVRORA FITNESS и Юнармии округа.

«Спортсмены Федерации силового экстрима России, рекордсмены Сергей Чуприна и Сергей Агаджанян продемонстрировали юнармейцам элементы силовых номеров из репертуара экстремального силового шоу «Русский характер», а также рассказали о своих рекордах и о восстановлении после больших нагрузок», - говорится в сообщении.

Затем последовал мастер-класс, во время которого спортсмены показали ребятам правильность выполнения в тренажерном зале упражнений на все группы мышц без больших отягощений.