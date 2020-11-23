РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 ноя. В подмосковных Люберцах на минувшей неделе в парке «Наташинские пруды» завершились работы по благоустройству центральной площади с открытием амфитеатра, сообщил исполняющий обязанности директора городских парков Артем Лавров.

«За минувшую неделю поступило 13 обращений от жителей, всего за неделю отработано 15 обращений. В Центральном парке Люберец провели работы по ремонту детской игровой площадки», - сказал Лавров.

Он добавил, что также выполнены работы по уборке снега и наледи. Выполнены работы по восстановлению заборного ограждения.

«На территории парка «Наташинские пруды» провели работы по ремонту детской игровой площадки. Провели работы по обработке дорожки от наледи и снега. Также завершили работу по благоустройству центральной площади с открытием амфитеатра на 100 посадочных мест», - сказал Лавров.