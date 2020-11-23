РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 ноя. Воспитанники школы №8 для детей с ограниченными возможностями здоровья попали на урок доброты, он стал частью проекта «Зайка Бусик», направленного на предотвращение травли в детских коллективах, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Благотворительный фонд «Шаг в инклюзию» реализует данный проект совместно с управлением образования администрации Балашихи, Общественной палатой города и фондом «Абсолют-помощь». На необычное занятие их пригласила президент благотворительного фонда «Шаг в инклюзию» Анна Сергеева.

«Проект направлен на апробацию новых программ по социализации особенных детей. Каждый наш урок не похож на предыдущий. Для разной категории деток — свои мероприятия. В этот раз мы сделали акцент на подвижных играх, на понимании того, что все люди разные», — сказала Сергеева.

Она добавила, что в коррекционных школах существует такая проблема, что дети плохо между собой взаимодействуют, и их задача это исправить и объяснить им, что все мы разные, и в этом нет ничего страшного.

15 детей из третьего и шестого классов выполнили особые задания: вырезали фигуру из бумаги одной рукой, построили дом из кубиков с завязанными глазами, слушали ведущего через наушники. Так они смогли понять, как сложно выполнять простые действия людям с ограничениями здоровья.

По словам тьютора Антонины Цой, до детей важно донести, что их сверстник с ограничениями вовсе не плохой. Он такой же, как и они.

«Я думаю, говорить о добре и добрых поступках нужно постоянно. Если дети будут слышать о важности хороших поступков, о том, что нужно помогать своим особенным друзьям и относиться к ним добрее, они такими и станут», — подчеркнула Цой.

Балашиха — один из лидеров Подмосковья в области работы с особенными детьми. Так, первый в регионе инклюзивный класс для детей с аутистическими расстройствами открылся на базе школы № 28 в микрорайоне Кучино в сентябре 2018 года. Второй такой класс работает в школе № 5 в Ольгино. В каждом из них учатся пять детей, им помогают персональные наставники — тьюторы.