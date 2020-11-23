РИАМО - 23 ноя. Новую транспортную развязку на пересечении Волоколамского шоссе и МКАД планируют открыть для движения до середины декабря, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Московские строители завершают транспортную развязку на пересечении Волоколамского шоссе и МКАД. <...> Москва планирует до 15 декабря открыть две разворотные петли в столицу и в Красногорск», — сказал Гержик.

Он отметил, что это решение полностью уберет затор на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе, а также позволит значительно уменьшить пробки в этом районе.

«На Волоколамском шоссе из Москвы в область и из области в столицу открыты все полосы без ограничений», — заключил Гержик.

Реконструкция Волоколамского шоссе стала одним из самых крупных транспортных проектов Московского региона за последние годы. Из-за большого масштаба и сложности работ реконструкцию трассы разделили на несколько этапов, большинство из которых уже завершены на сегодняшний день.