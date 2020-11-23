РИАМО - 23 ноя. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для доходов, которые превышают 5 миллионов рублей в год, сообщает Газета.ru.

Документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Закон вступит в силу с 1 января 2021 года», — говорится в сообщении.

Повышенная ставка НДФЛ будет действовать только для тех граждан, чьи доходы превышают планку в 5 миллионов рублей. Для остальных россиян сохраняется прежняя ставка — 13%.

Увеличение налоговой ставки должно привести к налоговому поступлению в размере 60 миллиардов рублей в 2021 году. При этом в 2022-м данная сумма должна вырасти до 64 миллиардов рублей, а в 2023-м — до 68,5 миллиардов рублей.