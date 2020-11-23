РИАМО - 23 ноя. В столице после обильного снегопада высота сугробов увеличилась до 14 сантиметров, что в два раза больше нормы конца ноября, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В результате снегопадов в Москве снежный покров вырос: на базовой метеостанции ВДНХ - до 10 сантиметров, на Балчуге – 11 сантиметров, в Тушине – 14 сантиметров», — написал Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что такие сугробы в два раза выше, чем обычно бывает в ноябре. Показатели соответствуют середине декабря.

Ранее синоптики сообщили, что снегопад в Московском регионе может продлиться еще несколько дней.