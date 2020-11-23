РИАМО - 23 ноя. Зима в Центральной России начнет сдавать свои позиции в начале этой недели, снег перейдет в ледяные дожди, но сейчас снегопады в Москве выходят на пик, сообщается на сайте «Метеовести».

«Высота снега в столице составляет около 10 сантиметров», - говорится в сообщении.

В понедельник в некоторых районах снегопады уже перейдут в ледяные дожди. Во второй половине дня вероятность их формирования снизится, а температура повысится до плюс двух градусов.

«Ухудшение погоды в центре и на северо-западе было связано с вторжением атлантического циклона. И в ближайшие дни именно такие вихри будут раз за разом прорываться на Русскую равнину. В их циркуляции заключен воздух, согретый Гольфстримом. Поэтому в холодное время года вторжения из Атлантики всегда приводят к повышению температуры», - говорится в сообщении.

24 ноября столица еще останется под влиянием атлантического потока, поэтому небольшие осадки по-прежнему будут переходить в жидкую фазу. А уже 25 ноября немного подморозит – к утру до минус двух градусов, а днем вернутся оттепели.