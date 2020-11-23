РИАМО - 23 ноя. «РТ-Инвест» провел первую образовательную экологическую экскурсию на комплексе по переработке отходов в Сергиевом Посаде, говорится в сообщении пресс-службы ООО «УК «Региональный оператор».

Инициатива компании вызвала большой интерес среди жителей региона.

«За неделю поступило около 100 заявок на посещение комплексов по переработке отходов «РТ-Инвест» <...> Одними из первых с работой КПО познакомились жители Мытищ, Сергиева Посада и Москвы», - говорится в сообщении.

пресс-служба «РТ-Инвест» пресс-служба «РТ-Инвест» 1 из 2

За два часа гости узнали об устройстве комплекса и увидели, почему необходимо разделять отходы дома.

В целях соблюдения мер безопасности группу посетителей ограничили до 10 человек. Всем гостям выдали средства индивидуальной защиты и измерили температуру на входе.

Экскурсии проводятся в рабочем режиме, без остановки производства. Для удобства жителей подбирается время в один из выходных дней.