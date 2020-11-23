РИАМО - 23 ноя. Столица стала одним из лидеров рейтинга регионов России с самыми высокооплачиваемыми работниками, в Москве 31,6% работающих получают зарплату более 100 тысяч рублей в месяц, сообщает РИА Новости.

«Как показывает рейтинг, в пяти регионах как минимум 25% работников получают более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере – более 40%», — говорится в сообщении.

Москва заняла третью строчку рейтинга – 31,6% работающих получают зарплаты от 100 тысяч рублей. На первой строчке оказался Чукотский автономный округ – 40,5%, на втором - Ямало-Ненецкий автономный округ с 35%.

Доля работников, которые получают в мегаполисе зарплату менее 15 тысяч рублей в месяц, составила 1,2%.

Подмосковье заняло 14 строчку рейтинга. Зарплату более 100 тысяч рублей в месяц получают 8,4% работающих жителей региона.