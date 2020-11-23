РИАМО - 23 ноя. За минувшие сутки на территории Подмосковья выявили 971 случай заражения коронавирусной инфекцией, больше всего случаев зарегистрировали в Королеве (108), Раменском округе (62) и Домодедове (54), сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном ситуации с Covid-19.

За сутки зарегистрировано по 52 случая коронавируса в Балашихе, Пушкине и Красногорске, 44 — в Сергиевом Посаде, 43 — в Подольске, 42 — в Мытищах, 37 — в Котельниках, 33 — в Люберцах, по 32 — в Одинцове и Орехово-Зуеве, 30 — в Коломне, 23 — в Ленинском округе.

По 18 случаев выявили в Жуковском, Лобне и Серпухове, 17 — в Щелкове, 15 — в Чехове, 14 — в Клину, 13 — в Богородском округе, 12 — в Электрогорске, по 11 — в Лыткарине и Дзержинском, по девять случаев — в Электростали и Егорьевске, по восемь — в Лосино-Петровском и Реутове, по семь — в Шаховской, Воскресенске, Химках, Дмитрове и Солнечногорске, по шесть — в Ивантеевке и Краснознаменске.

По четыре случая Covid-19 диагностировали в Долгопрудном, Истре, Зарайске, Дубне, Павловском Посаде, Ступине, Шатуре и Фрязине. По три случая выявили в Кашире, Наро-Фоминске и Пущине. По одному случаю выявили в Бронницах, Волоколамске, Красноармейске, Озерах, Протвине, Рузе и Талдоме.

Ни одного нового случая не зафиксировали за сутки во Власихе, Звездном городке, Лотошине, Луховицах, Можайске, Молодежном, Рошале, Серебряных Прудах и Черноголовке.

Всего в Подмосковье на сегодня выявлено 103 773 случая заболевания коронавирусной инфекцией. За пандемию умерли 1922 человека, выздоровели 75 547 пациентов.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

23 НОЯБРЯ

- Число пациентов с Covid‑19 старше 60 лет в Подмосковье уменьшилось на 1%. В Подмосковье был проведен обзвон 300 пациентов, которые находились в стационарах.

- 1341 пациента с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. К аппаратам ИВЛ подключены 429 пациентов с Covid‑19.

- За сутки в России зарегистрировали 25 173 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 971 больных. В Москве - 6 866.

- В столице за прошедшие сутки выздоровели после коронавирусной инфекции 5064 человека. За весь период пандемии врачи города вылечили более 410 тысяч пациентов.

- Вирусологи посоветовали не пить, не курить, не чистить зубы, не сморкаться и не полоскать рот антисептиком перед забором биоматериалов для теста на коронавирус. В противном случае проба будет неинформативной.

- В столичных аэропортах предложили открыть пункты вакцинации от коронавируса. Пункты вакцинации транзитных пассажиров помогут быстрее восстановить пассажиропоток, считает президент профсоюза летательного состава России Мирослав Бойчук.

- Заработная плата пилотов российских авиакомпаний упала в два раза из-за резкого сокращения числа рейсов в условиях пандемии коронавируса, сообщил президент профсоюза летательного состава России Мирослав Бойчук. Он отметил, что как только перевозки вернутся на прошлый уровень, то это сокращение будет пересмотрено.

- Пассажиропоток в столичных аэропортах сократился на 50% с начала пандемии. Больше всего из‑за падения пассажиропотока пострадал аэропорт Шереметьево, ориентированный на международные перевозки.

- В Москве за минувшие сутки скончался 71 пациент с коронавирусом. С начала эпидемии в столице скончались 8 379 человек с Covid-19.