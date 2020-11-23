РИАМО - 23 ноя. Мужчина 59 лет обратился в больницу в Москве с жалобами на полное отсутствие носового дыхания в правой половине носа в течение нескольких месяцев, компьютерная томограмма позволила обнаружить в носу инородное тело, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.

С правой стороны нос был полностью закупорен инородным телом каменистой плотности, а в задних отделах, ближе к носоглотке, находится предмет округлой формы. Также было выявлено искривление носовой перегородки. После обследования мужчина вспомнил, как в шестилетнем возрасте засунул однокопеечную монетку в нос. Своей маме он об этом не сказал.

«За долгие годы вокруг монеты в носу сформировался конгломерат каменистой плотности – ринолит. Затруднения при дыхании мужчина, конечно же, испытывал и раньше, но все подозрения врачей падали на искривленную носовую перегородку. Современная техника позволила выявить истинную причину патологии», - отмечает врач-оториноларинголог больницы имени М.П. Кончаловского Татьяна Михайлова.

Под руководством ЛОР-врача Елены Непряхиной медики провели эндоскопическую операцию, которая продолжалась в течение полутора часа. Операцию проводили под общим интубационным наркозом.

Врачи выполнили подслизистую коррекцию носовой перегородки, удалив искривленную часть хряща, и извлекли инородное тело из полости носа.

«В пятницу (20 ноября - ред.) мы его прооперировали, а в понедельник уже выписали. Пациент видимо настолько устал от давних проблем с дыханием, что, не смотря на наши рекомендации, поторопился удалить тампоны из носовых ходов. А ведь их необходимо сохранять после вмешательства в течение двух суток. Эти тампоны, как каркас, удерживают конструкцию, которую мы собираем после операции», - сказал Непряхина.

Сейчас пациент уже дома. К нему вернулось полноценное носовое дыхание. При этом удалось избежать серьезных проблем, ведь в таких случаях могут возникать различные внутричерепные и гнойно-септические осложнения.

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