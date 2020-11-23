РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 ноя. Дороги и тротуары в Балашихе третий день чистят от снега в круглосуточном режиме с выпадения первых осадков и ледяного дождя, дорожные службы городского округа трижды обработали дороги противогололедными средствами, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В ликвидации последствий снегопада от предприятия «Благоустройство-Балашиха» задействовано шесть комбинированных дорожных машин, 19 тракторов, более 100 человек. Труднодоступные места, где не проходит спецтехника и подходы к пешеходным переходам убираются вручную.

«К снегопаду мы готовы. Люди и техника работают круглосуточно и без перерывов уже третий день с выпадения первых осадков и ледяного дождя. Стараемся распределить силы равномерно и не оставить никакие участки без внимания. Чистим от снега проезжую часть и тротуары», - сказал начальник отдела дорожного хозяйства МБУ «Благоустройство-Балашиха» Павел Шишканов.

Он добавил, что также в Балашихе было проведены три обработки дорог пескосоляной противогололедной смесью.