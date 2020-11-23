РИАМО - 23 ноя. Почти 3 миллиона человек прошли вакцинацию от гриппа в Подмосковье, что составляет 66% от плана, в то же время необходимо усилить информационную кампанию по вакцинации, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«Провакцинировано (от гриппа – ред.) почти три миллиона человек – это 66% от нашего плана. Наименьший охват среди жителей старше 60 лет, самый высокий охват – по медицинским работникам, работникам образования и детскому населению», - сказала Стригункова.

Министр здравоохранения региона отметила, что необходимо усилить информационную кампанию по вакцинации от гриппа.

Сделать прививку против гриппа можно в городской поликлинике по месту прикрепления, также вакцинация проводится на предприятиях.

Чтобы бесплатно сделать прививку, необходимо при себе иметь паспорт или полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний и сделает прививку современными вакцинами — «Совигрипп», «Флю-М» и «Гриппол плюс».