РИАМО - 23 ноя. В Московской области зимой будут работать 152 катка, из них натуральный лед будет иметь 119, а искусственный - 33, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

В связи с распространением Covid-19 при посещении катков нужно носить маски в закрытых помещениях. Также вводятся ограничения по количеству посетителей на льду - один человек на 10 квадратных метров площади.

«Также важно отметить, что Роспотребнадзор своими рекомендациями разрешил не использовать маски для лица в том числе и на катках, однако, отмечу, что в помещениях масочный режим остается обязательным для каждого посетителя», - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

В раздевалках и при входе будут установлены санитайзеры. При входе будет проводиться измерение температуры.

Один из небольших уютных детских катков появится в Парке Раздолье в Одинцове. А большой искусственный каток площадью 3 тысячи квадратных метров будет работать в Центральном парке Богородского округа.

Самый большой каток площадью более 6 тысяч квадратных метров зальют на Центральной площади Одинцова.