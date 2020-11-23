РИАМО - 23 ноя. Меры защиты от спам-сообщений введут с 2021 года на портале «Добродел», сообщил министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

«Со следующего года у нас правила портала чуть изменятся, как раз по борьбе с такими ситуациями (спамерами - ред.)», - сказал Рымар.

О сообщениях от спамеров рассказали глава Подольска Николай Пестов и глава Лобни Евгений Смышляев.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.