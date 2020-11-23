РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 ноя. В Балашихе за минувшие сутки выявили 52 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии в округе зафиксировали 2 976 случаев инфицирования, сообщается на сайте регионального Минздрава, посвященного ситуации с Covid-19.

971 случай заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Подмосковье за минувшие сутки.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 103 773 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 922 человека. Выздоровели и выписались 75 547 человек. 2 976 случаев инфицирования зафиксировано в Балашихе (плюс 52)», - говорится в сообщении.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.