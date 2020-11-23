РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 ноя. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в краже ноутбука и денежных средств из квартиры в микрорайоне Климовск, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 34-летнего уроженца города Шаховская, проживающего на территории городского округа Подольск, о том, что в квартире дома на улице Садовой микрорайона Климовск неизвестный похитил его ноутбук, жесткий диск, а также денежные средства. Общая сумма материального ущерба составила более 45 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 28-летний уроженец Рязанской области. В отношении подозреваемого следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.