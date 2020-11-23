РИАМО - 23 ноя. Ограничительные меры, введенные для лиц старше 65 лет, начинают показывать свою эффективность, количество пациентов с коронавирусом данной возрастной категории уменьшилось на 1%, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«Число пациентов от 60 лет и старше уменьшилось на 1% и составило 53% от числа всех госпитализированных. То есть можно сказать, что пока незначительный, но есть эффект от наших мер по введению самоизоляции жителей старше 65 лет», - сказала Стригункова.

Она добавила, что в Подмосковье был проведен обзвон 300 пациентов, которые находились в стационарах.

«81% пациентов предоставили положительные отзывы и благодарности, 27 человек уже выписались и пожаловались на плохое самочувствие. Всем этим пациентом был назначен вызов на дом врача и передан актив в поликлинику», - сказала Светлана Стригункова.

Она отметила, что после жалоб пациентов на холодный транспорт в Одинцове, был отработан заблаговременный прогрев машин.​

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Текстовая трансляция

23 НОЯБРЯ

- Число пациентов с Covid‑19 старше 60 лет в Подмосковье уменьшилось на 1%. В Подмосковье был проведен обзвон 300 пациентов, которые находились в стационарах.

- 1341 пациента с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. К аппаратам ИВЛ подключены 429 пациентов с Covid‑19.

- За сутки в России зарегистрировали 25 173 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 971 больных. В Москве - 6 866.

- В столице за прошедшие сутки выздоровели после коронавирусной инфекции 5064 человека. За весь период пандемии врачи города вылечили более 410 тысяч пациентов.

- Вирусологи посоветовали не пить, не курить, не чистить зубы, не сморкаться и не полоскать рот антисептиком перед забором биоматериалов для теста на коронавирус. В противном случае проба будет неинформативной.

- В столичных аэропортах предложили открыть пункты вакцинации от коронавируса. Пункты вакцинации транзитных пассажиров помогут быстрее восстановить пассажиропоток, считает президент профсоюза летательного состава России Мирослав Бойчук.

- Заработная плата пилотов российских авиакомпаний упала в два раза из-за резкого сокращения числа рейсов в условиях пандемии коронавируса, сообщил президент профсоюза летательного состава России Мирослав Бойчук. Он отметил, что как только перевозки вернутся на прошлый уровень, то это сокращение будет пересмотрено.

- Пассажиропоток в столичных аэропортах сократился на 50% с начала пандемии. Больше всего из‑за падения пассажиропотока пострадал аэропорт Шереметьево, ориентированный на международные перевозки.

- В Москве за минувшие сутки скончался 71 пациент с коронавирусом. С начала эпидемии в столице скончались 8 379 человек с Covid-19.