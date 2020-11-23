РИАМО - 23 ноя. В подмосковных школах должны работать только проверенные поставщики питания, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На портал «Добродел» продолжают поступать жалобы на плохое питание в некоторых школах. Так, в школе в Серпухове еду клали руками, в Клину - детям дали плов без мяса, заявил министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

«Их нужно не штрафовать, а выгонять. Если компания-поставщик не профессионал, пусть кормят в другом месте. Нам нужно качественное питание», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в каждой администрации муниципалитета есть подразделение по работе с образовательными организациями.

«Эти люди головой отвечают за качество питания. Положите мне сегодня на стол их ФИО и фотографии этих людей. Я хочу знать, кто отвечает за качество питание в школах в этих муниципалитетах», - заключил Воробьев.