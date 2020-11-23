РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 ноя. Спортсмены из Домодедова завоевали Кубок Московской области по спортивной акробатике в номинации «Трио», сообщается в группе спортивной школы «Олимп» в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/domodedovo_olimp).

«В Кубке Московской области в номинации «Трио» Панфилова Елизавета, Яшина Варвара, Плешакова Маргарита завоевали Кубок Московской области», - говорится в сообщении.

В индивидуальных выступлениях в категории 15-17 лет Иван Гладких занял второе место, а Эмиль Курбанов третье. Также второе место в парах завоевали Эмиль Курбанов и Кристина Анисимова.

Открытый Кубок Федерации Московской области по спортивной аэробике прошел 22 ноября в Солнечногорске.