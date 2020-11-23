РИАМО - 23 ноя. Прирост заболеваемости ОРВИ за неделю в Подмосковье продолжает сохранятся на уровне 10%, в ряде округов показатели выше среднеобластных значений, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«Прирост заболеваемости (ОРВИ – ред.) за неделю сохраняется на уровне 10%. Топ городских округов по количеству болеющих включает в себя такие городские округа, как Электрогорск, Королев, Щелково, Озеры, Егорьевск, Бронницы и Мытищи», — сказала Стригункова.

Она отметила, что в данных округах заболеваемость ОРВИ выше среднеобластного значения на тысячу человек.

«За неделю дополнительно привлекли для работы в амбулаторном звене 590 волонтеров. Большое спасибо главам городских округов — это достаточно большое число, которое оказывает помощь нашим медикам», — добавила министр.

Стригункова подчеркнула, что за неделю в стационары привлекли дополнительно 111 человек.