РИАМО - 23 ноя. Около 21 тысячи жалоб поступило за прошедшую неделю на «Добродел», в топе тем коронавирус, контейнерные площадки, энергетика, заявил министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

«За неделю мы получили почти 21 тысячи сообщений. У нас немного ухудшилась ситуация с просрочками», — сказал Рымар.

Он отметил, что в первую очередь жители жаловались на проблемы, связанные с коронавирусом, в частности на блокировку социальных карт; на состояние контейнерных площадок; энергетику; уборку мусора и общественный транспорт.

В связи с ростом случаев заражения Covid-19 в Подмосковье обязали соблюдать домашний режим пожилых людей, а студентов перевели на дистанционное обучение, потому их социальные карты заблокировали.