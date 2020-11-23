РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 ноя. Пешеходную дорогу на Больничном проезде в микрорайоне Керамик Балашихи очистили от наледи по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель микрорайона Керамик в своей жалобе на портале попросил обеспечить постоянную уборку от снега и наледи и противогололедную обработку пешеходной дорожки вдоль Больничного проезда. Он отметил, что там невозможно ходить, и многие падают, а дорога ведет в больницу.

«Сотрудниками администрации Балашихи проведен осмотр тротуара по указанному адресу. Факт несвоевременной уборки от наледи подтвердился. Работы по данному адресу проведены», - сказал замглавы администрации муниципалитета Алексей Ковалев.

Он добавил, что уборка данной территории от снега и наледи проводится сотрудниками МБУ «Благоустройство-Балашиха» согласно графику выполнения работ. Его руководителю указано на необходимость своевременного выполнения работ по зимней уборке на указанной территории.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.