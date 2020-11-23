РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 ноя. Коммунальщики проводят обработку песко-соляной смесью выходов из подъездов в микрорайоне Кузнечики Подольска, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«22 и 23 ноября в связи с выпадением снега коммунальные службы, подрядные организации и управляющие компании микрорайона Кузнечики проводят работу по обработке реагентами и песко-соляной смесью выходов из подъездов, тротуаров, дорожек, остановочных площадок», - говорится в сообщении.

По вопросам антигололедной обработки дворов жителям необходимо обращаться в свою управляющую организацию или на горячую линию комитета по ЖКХ: 8(496)755-57-93 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00), в Единую дежурную диспетчерскую службу: 8(496)755-57-98 (круглосуточно).