РИАМО - 23 ноя. Результаты ПЦР-тестирования на коронавирус должны более оперативно поступать к гражданам, теперь узнать их можно через СМС, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Все цифры прозрачны. Выявляемость у нас за прошедшую неделю и сегодня, в частности, подрастает. У нас около 1 тысячи случаев. В стране 25 тысяч. Мы делаем 30-35 (тысяч - ред.) тестов ПЦР. Дальше эту работу будем продолжать. Обращаю внимание, что на федеральном селекторе президент (РФ Владимир Путин – ред.) обратил внимание на скорость проведения тестов. 48 часов - это долго», - сказал Воробьев.

Он отметил, что важно информировать жителей о получении результатов через СМС.

«Очень важно - своевременно предоставлять информацию», - заключил Воробьев.

Ранее в Московской области запустили СМС-информирование о результатах ПЦР-исследований на коронавирус. Пациент получает сообщение с результатом после того, как лаборатория вносит данные ПЦР-исследования в систему. В этот же день результат исследования поступает в управление Роспотребнадзора по региону и поликлинику по месту прикрепления пациента.

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Текстовая трансляция

23 НОЯБРЯ

- Число пациентов с Covid‑19 старше 60 лет в Подмосковье уменьшилось на 1%. В Подмосковье был проведен обзвон 300 пациентов, которые находились в стационарах.

- 1341 пациента с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. К аппаратам ИВЛ подключены 429 пациентов с Covid‑19.

- За сутки в России зарегистрировали 25 173 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 971 больных. В Москве - 6 866.

- В столице за прошедшие сутки выздоровели после коронавирусной инфекции 5064 человека. За весь период пандемии врачи города вылечили более 410 тысяч пациентов.

- Вирусологи посоветовали не пить, не курить, не чистить зубы, не сморкаться и не полоскать рот антисептиком перед забором биоматериалов для теста на коронавирус. В противном случае проба будет неинформативной.

- В столичных аэропортах предложили открыть пункты вакцинации от коронавируса. Пункты вакцинации транзитных пассажиров помогут быстрее восстановить пассажиропоток, считает президент профсоюза летательного состава России Мирослав Бойчук.

- Заработная плата пилотов российских авиакомпаний упала в два раза из-за резкого сокращения числа рейсов в условиях пандемии коронавируса, сообщил президент профсоюза летательного состава России Мирослав Бойчук. Он отметил, что как только перевозки вернутся на прошлый уровень, то это сокращение будет пересмотрено.

- Пассажиропоток в столичных аэропортах сократился на 50% с начала пандемии. Больше всего из‑за падения пассажиропотока пострадал аэропорт Шереметьево, ориентированный на международные перевозки.

- В Москве за минувшие сутки скончался 71 пациент с коронавирусом. С начала эпидемии в столице скончались 8 379 человек с Covid-19.