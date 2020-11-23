РИАМО - 23 ноя. Главы муниципалитетов должны внимательно контролировать качество уборки снега, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В понедельник Воробьев проводит совещание с руководящим составом правительства Московской области и главами городских округов.

«Прошу обратить внимание глав на качество уборки территории, <...> на обращения граждан. Все это является очевидным приоритетом. <...> Прошу вас максимально собранно контролировать службы, которые должны обеспечивать уборку всех улиц», - сказал губернатор.

Он отметил, что циклон заставляет действовать мобилизовано.

«Это не последний снег. Прошу вас эту работу сопровождать весь последующий период», - заключил Воробьев.

По прогнозам синоптиков, снегопад может продлиться в Московском регионе еще несколько дней. При этом к концу недели снежный покров, скорее всего, не вырастет.