РИАМО - 23 ноя. В 2021 году в Подмосковье планируют решить проблему около 20 тысяч обманутых дольщиков, стоит задача как можно скорее решить этот вопрос, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Дольщики - это сложная большая тема. В прошлом году мы выдали рекордное количество ключей, 19 тысяч. <…> Мы выполняем план», - сказал Воробьев.

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу решить эту проблему в течение трех лет.

«И в следующем году (планируем – ред.) выдать еще около 20 тысяч ключей. Задача - как можно быстрее закрыть эту проблему», - уточнил Воробьев.

В 38 городских округах Московской области планируют построить более 2 миллионов квадратных метров жилья для обманутых дольщиков до конца 2023 года. Сведения о всех объектах программы размещены на портале регионального Фонда защиты прав дольщиков. В течение трех лет обманутые граждане получат ключи от своих квартир или денежные компенсации, на которые они смогут приобрести новое жилье.