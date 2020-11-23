РИАМО - 23 ноя. В 2021 году в Подмосковье планируют решить проблему около 20 тысяч обманутых дольщиков, стоит задача как можно скорее решить этот вопрос, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он отметил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу решить эту проблему в течение трех лет.
«И в следующем году (планируем – ред.) выдать еще около 20 тысяч ключей. Задача - как можно быстрее закрыть эту проблему», - уточнил Воробьев.
В 38 городских округах Московской области планируют построить более 2 миллионов квадратных метров жилья для обманутых дольщиков до конца 2023 года. Сведения о всех объектах программы размещены на портале регионального Фонда защиты прав дольщиков. В течение трех лет обманутые граждане получат ключи от своих квартир или денежные компенсации, на которые они смогут приобрести новое жилье.
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