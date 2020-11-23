РИАМО - 23 ноя. На участке второго направления Московских центральных диаметров и Рижском направлении МЖД восстановили движение, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ЦППК.

«Сейчас работаем над сокращением опоздания поездов. Будут точечные изменения - у некоторых поездов изменится количество остановок и маршрут», - сказал собеседник агентства.

Движение на втором направлении Московского центрального диаметра между Тушинской и Стрешнево было затруднено по техническим причинам. Утром около 9 часов локомотивная бригада, выполняя рейс в сторону Москвы, обнаружила на соседнем пути неисправность. Путь закрыли для проведения восстановительных работ.

Во время работ поезда пропускали по одному пути поочередно в обе стороны. Это позволило не прерывать движение полностью.