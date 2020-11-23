РИАМО - 23 ноя. Автодорогу на улицах Липовая, Панорамная в деревне Соболиха подмосковной Балашихи очистили от снега и наледи, в городском округе усилили контроль за соблюдением своевременности и качества уборки от снега, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель деревни Соболиха написал на портал жалобу о наличие снега и наледи на проезжей части улиц Липовая, Панорамная. Он отметил, что прошло более 1,5 суток с ледяного дождя, а дороги до сих пор не убраны и не обработаны противогололедными реагентами. Он также сообщил, что риск на такой дороге поскользнуться, получить травму или попасть под машину почти 100% и попросил посыпать хотя бы песком.

«Сотрудники администрации Балашихи осмотрели автодорогу по указанным адресам. Осмотр подтвердил наличие снега и наледи на проезжей части. Работы по ее очистке выполнены (фотоматериалы прилагаются). Благодарим за активную гражданскую позицию и участие в жизни городского округа! Мы усилили контроль за соблюдением своевременности и качества уборки», - сказал замглавы администрации Балашихи Алексей Ковалев.

Он добавил, что на территории Балашихи регулярные работы по очистке, в том числе от снега и наледи, проезжей части указанных дорог работниками МБУ проводятся согласно графику выполнения работ с периодичностью в плановом режиме. Организации, осуществляющей их содержание, указано на недопустимость отклонения от установленных норм.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.