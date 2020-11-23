РИАМО - 23 ноя. В комиссии по общественным слушаниям совета депутатов городского округа Подольск поддержали расширение производства местного филиала АО «Архбум», говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Обсудив совместно с представителями комитета по строительству и архитектуре округа, заявителями и заинтересованными сторонами детали проекта, комиссия уточнила, что расширение производства не повлечет за собой нагрузку на транспортную инфраструктуру, так как предприятие использует для подвоза сырья железнодорожные пути», - говорится в сообщении.

Проект расширения был одобрен участниками слушаний.

На сегодня в подольском филиале компании, основным направлением которой является производство гофроупаковки, завершается ранее анонсированный масштабный проект комплексной модернизации, рассчитанный на два года.

Реконструкция филиала компании в Подольске затронет все основные производственные и складские мощности завода.

В настоящий момент уже завершен многоступенчатый проект по реорганизации и модернизации стеллажных систем хранения, запущены вторая линия BOBST MASTERLINE, транспортная система и робот-паллетайзер.

Как уточнил руководитель Подольского филиала АО «Архбум» Константин Борумбей, общая комплектация площадки будет включать гофроагрегат BHS (пятислойный), линии ЕМВА 175QS Ultima, Ward SV-2000, Bobst Mastercut 2.1 и Bobst Mastercut 2.1. Стоимость оборудования оценивается в 21,3 миллиона евро.

Завершить модернизацию планируется в 2021 году. После нее филиал АО «Архбум» в Подольске сможет производить около 200 миллионов квадратных метров готовой продукции в год.