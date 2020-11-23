РИАМО - 23 ноя. Главный каток страны на ВДНХ будет открыт 27 ноября, сейчас идет монтаж конструкций и заливка льда, говорится в сообщении пресс-службы выставки.

«В зимнем сезоне 2020/21 он будет работать с соблюдением всех необходимых мер безопасности, установленных Роспотребнадзором», - говорится в сообщении.

Обновилось и расписание входа. Сеансы также будут проводить со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00, по выходным с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00. Однако зайти можно будет в определенные время и павильон. Информация будет напечатана на билете. Это позволит ограничить количество катающихся до 50% от его возможной заполняемости.

Во избежание очередей в кассы и минимизации прямого контакта билеты будут продаваться только онлайн.

Гостям нужно будет соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра на всей территории катка. Во всех помещениях нужно будет носить маски и перчатки.