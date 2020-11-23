РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 ноя. Победителей первенства по самбо наградили в подмосковных Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Первенство по самбо среди юношей 2008-2009 годов рождения прошло в гимназии №24 Люберец в минувшие выходные. Соревнования состоялись в рамках Недели самбо.

«В соревнованиях приняли участие 58 юных спортсменов. Медали разыграли в 9 весовых категориях. Поздравляем ребят с успешными выступлениями!» - говорится в сообщении.

Золотые медали первенства завоевали Николай Барышев, Матвей Киселев, Валентин Балаков, Артур Малышев, Кирилл Александров, Ильяс Гаджиахмедов, Арсений Калинин, Вадим Тимченко.

В городском округе Люберцы в спортивных секциях самбо занимаются более 800 человек, порядка 1,8 тысячи детей посещают уроки борьбы в рамках проекта «Самбо в школу».