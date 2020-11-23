РИАМО - 23 ноя. В Раменском городском округе сотруднику московской полиции предъявлено обвинение в незаконном сбыте наркотических средств, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«Установлен факт сбыта психотропного вещества полицейским отдела полиции УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по городу Москве», - говорится в сообщении.

Исследование показало, что вещество содержало амфетамин. Следователи осмотрели место происшествия. По месту жительства обвиняемого произведен обыск, допрошен обвиняемый и свидетели, проведена очная ставка.

Следствие ходатайстует перед Раменским городским судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.