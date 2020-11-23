РИАМО - 23 ноя. Города Подмосковья должны быть украшены к новогодним праздникам, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В понедельник Воробьев проводит совещание с руководящим составом правительства Московской области и главами городских округов.

«Очевидно, что в Подмосковье будет много отдыхающих, жителей Подмосковья и Москвы. Все, что связано с убранством городов, возможностью прогулок, должно быть подготовлено и сделано на должном уровне», - сказал Воробьев.

Он отметил, что на украшение городов не должна повлиять пандемия.