РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 ноя. Росгвардейцы в подмосковном Красногорске задержали ранее судимую женщину, которая находилась в федеральном розыске, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

Следуя по маршруту патрулирования, экипаж вневедомственной охраны получил сигнал «Тревога» из охраняемого магазина, расположенного на Международной улице. На выходе из торговой точки росгвардейцы остановили женщину, которая спешила покинуть помещение. Как затем выяснилось, с неоплаченной одеждой. Факт похищения товара заметила сотрудница магазина. Она и нажала на кнопку тревожной сигнализации.

«Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемую. Ею оказалась ранее неоднократно судимая 25-летняя девушка. Несколько месяцев она находилась в федеральном розыске за совершение кражи», - говорится в сообщении.

Ранее было возбуждено уголовное дело, однако подозреваемая скрылась от суда.

«Для дальнейшего разбирательства злоумышленницу доставили в отдел полиции», - заключается в материале.