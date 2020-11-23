РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 ноя. На прошедшей неделе 34 единицы спецтехники привлекли к уборке территории Люберец в рамках приведения в порядок улично-дорожной сети, сообщил на заседании оперштаба по коронавирусу руководитель службы развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы Кирилл Казаков.

«За отчетный период в ходе выполнения работ по содержанию автомобильных дорог было задействовано 97 дорожных рабочих и 34 единицы техники. В рамках зимнего содержания дорожной сети проведены работы по очистке и обработке дорожной части и объектов дорожно-транспортной инфраструктуры», - сказал Казаков.

Он добавил, что в рамках ямочного ремонта отремонтировали 19 ям. В период обильного снегопада в соцсетях поступило 38 обращений от граждан по вопросам содержания автомобильных дорог, все вопросы были отработаны.