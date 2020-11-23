РИАМО - 23 ноя. В Подмосковье в выходные в уборке дорог задействовали около 1,3 тысячи единиц техники, они также обрабатывали областные дороги противогололедным материалом, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Особое внимание уделили дорогам с высокой интенсивностью движения и проездам к социально-значимым объектам.

«На ежедневные ночные дежурства были организованы порядка 2,4 тысячи дорожных машин и не менее 2,3 тысячи рабочих. Мониторинг дорожной ситуации ведется в круглосуточном режиме для оперативного реагирования на погодные условия», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Самые масштабные работы провели в ночь с 20 на 21 ноября. Дорожные службы очистили более 7,5 тысяч километров дорог. Свыше 20 тысяч километров дорог обработали противогололедными материалами.

По прогнозам синоптиков, в понедельник в Московской области в первой половине дня снег, ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха колеблется от минус 2 до плюс 2 градусов. К вечеру в некоторых районах возможен снег.