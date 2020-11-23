РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 ноя. Волонтеры подмосковного Подольска помогли оплатить коммунальные платежи жительнице поселка Быково, сообщил на совей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат совета депутатов округа Евгений Лукошников.

«Волонтерский центр городского округа Подольск и его структурное подразделение - волонтерский отряд «Стрелковский» в действии. За помощью в оплате коммунальных платежей и приобретении свежей прессы обратилась жительница поселка Быково. Волонтеры своевременно пришли на помощь», - сказал Лукошников.

Он отметил, что горожане могут обратиться к волонтерам округа по телефону: 8 (496) 750-04-93. Также работает горячая линия волонтеров региона: 8 (800) 200-34-11.