РИАМО - 23 ноя. «Можайское молоко» оказалось единственным брендом в России, который сохранил оригинальную стеклянную бутылку советского периода, продукт представлен на национальном конкурсе «Вкусы России», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

На сайте www.russiantastes.ru до 2 декабря включительно проходит голосование. Любой желающий может проголосовать за три бренда из разных регионов.

«Уникальность производства «Можайского молока» заключается в применении уникальной системы двухступенчатой стерилизации. Продукция отличается чистым вкусом с легким привкусом топленого молока кремоватого оттенка», — говорится в сообщении.

Для изготовления используют только молоко, у которого высокая термоустойчивость.

История бренда началась в 1963 году – тогда начал работать завод стерилизованного молока. «Можайское молоко» сразу зарекомендовало себя как продукция высочайшего качества. Его использовали в том числе в питании космонавтов при подготовке к полетам.

Молоко бренда выпускают жирностью от 1,5% до 6%. Его разливают в стеклянные бутылки объемом в 0,5 литра с узким горлышком и закупоривают алюминиевым колпачком, который обеспечивает возможность повторного герметичного закрытия бутылки. Само молоко стерильно, в нем нет вредной флоры.

Сейчас Подмосковье входит в топ-10 в стране по надою молока. В год в Московской области производят более 700 тысяч тонн молока.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу довести объем производимого молока до 1 миллиона тонн.