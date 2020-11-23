РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 ноя. Почти 100 единиц техники убирали дворы Люберец за минувшую неделю, было привлечено к работам 998 человек, сообщил на заседании оперативного штаба по коронавирусу в понедельник руководитель управления благоустройства администрации округа Алексей Орлов.

«За минувшую неделю управляющими подрядными организациями проводились работы по содержанию дворовых и городских территорий. Всего было привлечено 97 единиц спецтехники и 998 человек», – сказал Орлов.

По его словам, также провели работы по опиловке 14 деревьев. Проводились работы по компенсационной высадке деревьев, за прошедший период высажено десять туй, 18 лип, девять каштанов. Ведутся работы по декоративно-художественному оформлению территории Люберец к празднованию Нового года.