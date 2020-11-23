РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 ноя. Жители подмосковной Балашихи пожаловались на отсутствие отопления в квартирах одного из домов на улице Свердлова, аварийная служба провела работы по наладке системы отопления, сообщил сотрудник управляющей компании «ГРАД+СЕРВИС».

Жительница подъезда №4 дома №16/5 по улице Свердлова пожаловалась в соцсетях на отсутствие отопления в квартире, отметив, что с момента его включения батареи были еле теплые и только в одной комнате, а потом везде стали ледяными. Она также сообщила, что к ним приезжали продувать батареи, но они так и остались холодными, а на повторные звонки в диспетчерской службе ответили, что заявка не аварийная, и оставили ее на РЭУ.

«Аварийная служба выезжала к заявителю. Работы по наладке системы отопления выполнены», - сказал сотрудник.