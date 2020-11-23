РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 ноя. В городском округе Мытищи строительство примыкания путепровода Фрунзе - Мира к развязке Ярославского шоссе планируют завершить в 2021 году, сообщила заместитель главы администрации округа Татьяна Кольцова.

До 28 ноября будет подписан контракт на строительство примыкания путепровода Фрунзе - Мира к развязке Ярославского шоссе. Подрядчик по этому объекту уже определен, плановые сроки строительства – 9 месяцев, чтобы запустить движение уже в августе будущего года, одновременно с пуском путепровода.

«Вопрос обсудили на совещании строительного дня, которое провел глава городского округа Мытищи Виктор Азаров. Представитель федерального заказчика ФКУ «Центравтомагистраль» Александр Замараев сообщил о том, что подрядчик определен, проект прошел экспертизу, финансирование объекта обеспечено. Подрядная организация готова приступить к строительству примыкания, поставлена задача запустить рабочее движение в 2021 году», - написала Кольцова в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что решение о том, что примыкание к развязке федеральной трассы будет вводиться в строй одновременно с путепроводом, было принято после обращений главы городского округа Мытищи в адрес регионального правительства и губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Синхронизировать сроки строительства двух объектов - путепровода через железную дорогу и примыкания к развязке Ярославского шоссе - было необходимо, чтобы исключить транзит через территорию городских микрорайонов. Необходимо оперативно решить проблему с гаражным кооперативом на улице Дзержинского, который находится на месте будущего примыкания путепровода к Ярославке», - отметила Кольцова.

Замараев уточнил, что земля, на которой стоят металлические гаражи, находится в собственности Российской Федерации и оформлена в бессрочное пользование под строительство транспортной развязки. Речь идет о 48 сооружениях.

Представитель заказчика подчеркнул, что подготовительные работы по возведению объекта уже начались, и попросил оказать содействие в информировании владельцев гаражей о том, что они должны срочно освободить землю от своего имущества.