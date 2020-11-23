РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 ноя. Сбор платежей за жилищно-коммунальные услуги в Люберцах, по данным на 20 ноября, составил 72%, сообщила в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации округа начальник управления «Люберцы» МособлЕИРЦ Елена Мотыль.

«Процент сбора за услуги ЖКХ в городском округе Люберцы на 20 ноября составил 72%», - сказала Мотыль.

Она добавила, что в МособлЕИРЦ поступило 23 обращения от жителей. Девять касались работы личного кабинета клиента, четыре - задолженности за капитальный ремонт, пять обращений - по показаниям индивидуальных приборов учета.