РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 ноя. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий 25 ноября ответит на вопросы жителей округа на онлайн-встрече.

«Дорогие друзья! В среду, 25 ноября, проведу очередную встречу с жителями в режиме онлайн. Обсудим тему комплексного благоустройства дворов и рекреационных зон», - написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Свои вопросы можно отправить на электронную почту: vstrechaglavy@yandex.ru, а также озвучить по телефону прямого эфира: 8(800)600-21-85. Трансляцию можно будет посмотреть в аккаунте главы в Instagram и на странице «ВКонтакте» 25 ноября в 18:00.