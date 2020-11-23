РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 ноя. Игрушки и канцелярские принадлежности для «Доброй комнаты» детского отделения Балашихинской областной больницы, в котором находится на лечении 40 маленьких пациентов, передали депутаты совета депутатов городского округа, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В набор вошли развивающие игры и канцелярские принадлежности: наборы карандашей, фломастеров, краски для рисования, альбомы, блокноты, цветной картон и пластилин. Подарки передали главному врачу Балашихинской областной больницы Михаил Антипову и заведующему филиалом медучреждения №2 Михаилу Геращенко.

«Эта позитивная акция скрасит пребывание малышей в стационаре. Игровая комната находится в педиатрическом отделении, в котором сейчас лежат около 40 детей. В сентябре такую же «Коробку храбрости» подарили третьему филиалу больницы. Рады, что о наших детках пекутся и дарят все необходимое для их развития и творчества», - сказал Антипов.

Наполнить «Коробку храбрости» помогли Николай Говричев, Владимир Синякин, Алексей Грязев и лидер балашихинских молодогвардейцев Алексей Егоров.

По словам Грязева, дети в больнице всегда испытывают какие-то страхи, опасаются процедурных кабинетов, преодолевают себя, боятся уколов, осмотров.

«Поэтому мы передали им коробку с подарками, содержимое которой, надеюсь, поднимет детям настроение, отвлечет от мыслей о нахождении в больнице, в чужом месте. Рассчитываем, что такая акция будет продолжена», - подчеркнул Грязев.

Региональный проект партии «Единая Россия» по созданию «Добрых комнат» в медучреждениях начали в июле 2019 года. Он реализуется при поддержке благотворителей и общественных организаций.

Первую детскую игровую комнату в Балашихе открыли в филиале №2 Балашихинской областной больницы в декабре 2019 года. Еще одна появилась в филиале медицинского учреждения №3 на Носовихинском шоссе.

В каждой комнате есть доска для рисования, складывания чисел и изучения алфавита, телевизор с мультфильмами, игровое место с настольными играми. В 2021 году планируется организовать «Добрую комнату» в стоматологической поликлинике №1 на улице 40 лет Победы.