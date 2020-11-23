РИАМО - 23 ноя. АО «Центральная ППК» в круглосуточном режиме проводит мониторинг погодных условий, в уборке задействованы 1,3 тысячи сотрудников, сообщила заместитель начальника департамента по связям с общественностью АО «Центральная ППК» Софья Попова.

«При ухудшении погодных условий штат может быть увеличен до 1700 сотрудников. При технической возможности используется снегоуборочная техника – ее у компании около 88 единиц», - сказала Попова.

Она подчеркнула, что также станции заранее обрабатываются противогололедным материалом при объявлении снегопада. Кроме того, их обрабатывают после выпадения снега.

Снегопад может продлиться в Московском регионе еще несколько дней. При этом высота снежного покрова может и не измениться, так как в течение недели температура поднимется до 3 градусов тепла, пойдет дождь.