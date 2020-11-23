РИАМО - 23 ноя. С начала 2020 года в Подмосковье выявили 538 самостроев, 105 из них были жилыми, пишет в понедельник газета «Известия».

Как отметил представитель Главного управления государственного строительного надзора Московской области, из 538 объектов снесли 79. Для выявления самостроев используют дроны.

«В Балашихе на этой неделе снесли очередной самострой — четырехэтажный дом, который был возведен в начале 2010-х без разрешения на строительство», - говорится в материале.

В доме располагалось общежитие для мигрантов. Несмотря на попытки собственника, его не удалось легализовать. Суд одобрил ликвидацию объекта в 2016 году. Владелец теперь обязан вернуть деньги, потраченные на снос.

Главгосстройнадзор Подмосковья проводит специальные рейды для выявления самостроев. На объектах, которые могут оказаться самостроями, проводят проверки.

Жители Подмосковья также могут помочь в выявлении самостроев с помощью сервиса «Подмосковные стройки». С помощью технологии дополненной реальности житель может посмотреть на строящийся объект через камеру смартфона: если нет информации по объекту, то есть повод для проверки.

«Московская область по количеству жилых самостроев не является безусловным лидером, гораздо больше их в южных регионах России», - добавляется в статье.

По словам главы Всероссийского центра национальной строительной политики (ВЦНСП) Александра Моора, в России насчитывается порядка 50 тысяч незаконных жилых строений.