РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 ноя. Коммунальщики подмосковного Подольска продолжают очищать территории микрорайона Климовск от выпавшего снега, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Зимнее содержание в микрорайоне Климовск. В понедельник подрядные организации продолжают работы по очистке территории от выпавшего снега. Все поступающие обращения также отрабатываются», - говорится в сообщении.

Автовладельцам следует быть аккуратными на дорогах.