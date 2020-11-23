РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 ноя. В рамках акции «Лови гранат» врачам городского округа Мытищи, работающим в «красной зоне», вручили более 100 килограммов гранатов, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Мытищах стартовала акция по поддержке врачей, которые работают в «красной зоне». Такую благодарность в виде фруктов вручили врачам от областного регионального отделения партии «Единая Россия», от имени председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова и от местного отделения партии.

«Мы хотим этот подарок передать нашей центральной больнице, которая является на самом деле одним из центров борьбы с коронавирусом во всей Московской области. От всех нас слова благодарности за ваш непростой труд и берегите себя. Если вы с нами, тогда и мы тоже будем здоровы», - сказал председатель совета депутатов, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Мытищи Андрей Гореликов.

Руководитель исполнительного комитета Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Денис Перепелицын отметил, что акция будет проходить на всей территории Московской области на протяжении недели.

«Мы проедем все ковидные центры и поблагодарим врачей за ту работу и усилия, которые они делают для жителей Подмосковья», - сказал Перепелицын.